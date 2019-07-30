Трансфер Тила в "Спартак" под угрозой срыва
Переход полузащитника "АЗ Алкмара" Гуса Тила в московский "Спартак" может не состояться, сообщает Algemeen Dagblad.
По информации источника, клубы не могут договориться о сумме компенсации за 21-летнего футболиста.
Ранее стало известно, что "красно-белые" готовы заплатить за голландского хавбека 10-15 миллионов евро.
Однако у "Спартака" и "АЗ Алкмара" возникли разногласия касательно того, какая сумма сделки будет фиксированной, а какая - бонусной.
В прошлом сезоне Тил сыграл 39 матчей, забил 15 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.
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