Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА может не состояться

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Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА может не состояться

Руководство госкорпорации ВЭБ.РФ, которая владеет контрольным пакетом акций ЦСКА, может заблокировать переход бразильского нападающего Вагнера Лава в московский клуб, сообщает Telegram-канал Sport_inside.

По сведениям издания, чиновники не видят необходимости финансировать переход возрастного легионера, которому руководство клуба пообещало зарплату в размере от 500 до 800 тысяч долларов в год без учета подписного бонуса, а также премий за различные достижения.

Ранее сообщалось, что у ЦСКА возникли сложности с заявкой Вагнера для участия в оставшихся матчах чемпионата России нынешнего сезона.

Напомним, что 35-летний Вагнер Лав в настоящее время является свободным агентом. 11 июня форварду исполнится 36 лет.

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