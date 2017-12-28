Трансфер Ван Дейка может поспособствовать уходу Коутиньо из "Ливерпуля"

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Трансфер Ван Дейка может поспособствовать уходу Коутиньо из "Ливерпуля"Трансфер защитника "Саутгемптона" Вирджила Ван Дейка в "Ливерпуль" может поспособствовать уходу из стана "красных" хавбека Филиппе Коутиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, окружение 25-летнего полузащитника положительно встретило вчерашнее приобретение мерсисайдцев, так как с учетом летней покупки Наби Кейта из немецкого "РБ Лейпциг" на новых игроков клуб потратит порядка 150-ти миллионов евро. Учитывая это и правило финансового Fair Play, теперь "Ливерпуль" будет вынужден продавать игроков, что может вынудить его пойти на продажу бразильца в каталонскую "Барселону".

Напомним, Ривалдо высказался о возможном переходе Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru

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