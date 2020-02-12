Трансфер Виллиана Жозе в "Барселону" под угрозой срыва
Переход форварда "Реал Сосьедада" Виллиана Жозе в "Барселону", скорее всего, не состоится.
По сведениям Diario Sport, "Сосьедад" дал понять, что не отпустит игрока менее чем за 50 миллионов евро, однако эта сумма не устраивает каталонский клуб.
Отмечается, что "Сосьедад" не горит желанием расставаться с Виллианом Жозе, так как клуб борется за попадание в зону Лиги Чемпионов, а также за победу в Кубке Испании.
В этом сезоне на счету 28-летнего бразильца 8 забитых мячей в 24 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14