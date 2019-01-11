Трансфер Вильяма Венкера в "Монако" сорвался

Трансфер полузащитника "Антальяспора" Вильяма Венкера в "Монако" сорвался, об этом сообщил главный тренер монегасков Тьерри Анри.

По словам 41-летнего специалиста, французский хавбек провалил медицинское обследование.

"Очень жаль, но Венкер не прошёл медосмотр. Он идеально подходил нашей команде, теперь нам придётся искать другого опорника" - приводит слова Анри France Football.

Ранее "Антальяспор" поторопился объявить о переходе Венкера в "Монако" на правах аренды до конца текущего сезона.

Не пропустите: На Батшуайи появился новый претендент. | http://soccernews.ru