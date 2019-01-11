Трансфер Вильяма Венкера в "Монако" сорвался
Трансфер полузащитника "Антальяспора" Вильяма Венкера в "Монако" сорвался, об этом сообщил главный тренер монегасков Тьерри Анри.
По словам 41-летнего специалиста, французский хавбек провалил медицинское обследование.
"Очень жаль, но Венкер не прошёл медосмотр. Он идеально подходил нашей команде, теперь нам придётся искать другого опорника" - приводит слова Анри France Football.
Ранее "Антальяспор" поторопился объявить о переходе Венкера в "Монако" на правах аренды до конца текущего сезона.
Не пропустите: На Батшуайи появился новый претендент. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
АПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам декабря
-
Роналду, Месси и другие: УЕФА представила символическую сборную 2018 года
-
"Интер" нашёл замену Икарди в "Ювентусе"
-
Защитник "Ливерпуля" Морено может продолжить карьеру в России
-
"Реал" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Гаттузо сделал заявление о возможном уходе Игуаина из "Милана"
-
1
Почеттино сравнил игрока "Челси" с Месси и Роналду
-
"Монако" хочет приобрести форварда "Челси" в январе
-
"Монако" намерен использовать Фабрегаса уже в ближайшем матче
-
"Челси" сделал солидное предложение по Николо Барелле
-
Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади определился с новым клубом
-
"Сампдория" объявила о переходе трансферной цели топ-клубов РПЛ
-
Отец Неймара ярко отреагировал на последние слухи вокруг своего сына
-
"Реал" нацелился на полузащитника "Ромы"
-
Дортмундская "Боруссия" согласовала первый зимний входящий трансфер
-
АПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам декабря
-
Кубок Азии: Китай разгромил Филиппины и возглавил свою группу
-
Защитник "Спартака" Боккетти верит в перспективы Промеса в "Севилье"
-
Трансфер Вильяма Венкера в "Монако" сорвался
-
Маурицио Сарри раскритиковал "Баварию"
-
Роналду, Месси и другие: УЕФА представила символическую сборную 2018 года
-
В текущем сезоне "Барселона" пропустила четыре гола от экс-игроков "Реала"
-
Адвокат жены Глушакова не исключает арест футболиста
-
"Интер" нашёл замену Икарди в "Ювентусе"
-
"Ростов" объявил о расставании с экс-игроком "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12