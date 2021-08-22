Трансфер Влаховича в "Атлетико" сорвался

Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Сербский нападающий "Фиорентины" Душан Влахович не перейдет в мадридский "Атлетико".

Как сообщают инсайдеры Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо, президент "фиалок" Рокко Комиссо не сдавался, а игрок не сильно давил, так как не хотел ссориться с нынешним клубом.

Также Джанлука Ди Марцио сообщает, что бразильский футболист "Герты" Матеус Кунья перейдет в стан "матрасников".

Сумма трансфера составит около 30 миллионов евро.

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