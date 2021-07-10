Трансфер Влашича в "Милан" на грани срыва

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Трансфер Влашича в "Милан" на грани срыва Фото инстаграм Николы Влашича

Трансфер хавбека ЦСКА Николы Влашича в "Милан" может не состояться.

По сведениям Tuttomercatoweb, причиной срыва сделки могут стать финансовые запросы "армейцев".

Отмечается, что ЦСКА требует за Влашича не менее 35 миллионов евро, однако "Милан" не готов потратить такую сумму.

ЦСКА арендовал Влашича в 2018 году, а уже в 2019 году выкупил его за 15,7 миллиона евро.

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