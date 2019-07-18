Трансфер вратаря "Бенфики" в "Ювентус" сорвался
Вратарь "Ювентуса" Маттиа Перин не перейдет в "Бенфику", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский голкипер не прошел медицинское обследование в Португалии. Ранее Перин перенес операции на обеих коленях, а также у него есть проблемы с плечом.
"Бенфика" планировала арендовать итальянца на год с правом последующего выкупа.
26-летний Перин перешел в "Ювентус" летом 2018 года из "Дженоа" за 12 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за туринский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Официально: де Лигт перешёл в "Ювентус". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" нацелился на хавбека сборной Марокко, играющего в Бундеслиге
-
Определился соперник тульского "Арсенала" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы
-
"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой
-
ПСЖ и "Ювентус" могут совершить обмен игроками с участием Неймара
-
"Спартак" объявил о трансфере Мирзова
Лента новостей
-
"Рейнджерс" Джеррарда уверенно вышел во 2-м раунд квалификации Лиги Европы
-
"Хетафе" арендовал игрока "Барселоны"
-
"Пюник" Тарханова вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы
-
1
"Манчестер Юнайтед" сделал "Арсеналу" предложение по трансферу Обамеянга
-
1
"Спартак" нацелился на хавбека сборной Марокко, играющего в Бундеслиге
-
1
Ибрагимович вновь похвалил сам себя
-
"Ювентус" предложил трех игроков в обмен на Погба
-
"Галатасарай" объявил о переходе хавбека сборной Кот-д'Ивуара
-
"Реал" отправил Винисиуса и Родриго во вторую команду
-
"Реал" согласовал трансфер испанского хавбека
-
Определился соперник тульского "Арсенала" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы
-
Трансфер вратаря "Бенфики" в "Ювентус" сорвался
-
"Арсенал" выиграл у "Тоттенхэма" борьбу за юного таланта
-
2
Фекир близок к переходу в испанский клуб
-
"Зенит" не устраивает предложение "Марселя" по Дзюбе
-
"Челси" предложил 18-летнему игроку почти шесть миллионов евро в год
-
1
Воспитанник "Барселоны" высказался по поводу VAR
-
"Наполи" сделал Икарди выгодное предложение по личному контракту
-
Де Росси определился с новым клубом
-
"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17