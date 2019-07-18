Трансфер вратаря "Бенфики" в "Ювентус" сорвался



Вратарь "Ювентуса" Маттиа Перин не перейдет в "Бенфику", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский голкипер не прошел медицинское обследование в Португалии. Ранее Перин перенес операции на обеих коленях, а также у него есть проблемы с плечом.

"Бенфика" планировала арендовать итальянца на год с правом последующего выкупа.

26-летний Перин перешел в "Ювентус" летом 2018 года из "Дженоа" за 12 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за туринский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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