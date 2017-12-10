Трансфер Заболотного в "Зенит" будет оформлен 12 декабря

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Трансфер Заболотного в "Зенит" будет оформлен 12 декабря
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко подтвердил информацию о том, что нападающий команды Антон Заболотный перейдет в "Зенит".

"Пока еще не могу сказать, что Заболотный стал игроком "Зенита". Вы видели подписанный контракт? Я – нет. Сделку по Заболотному мы хотим закрыть после игры с "Локомотивом" – во вторник. С "Зенитом" мы уже договорились, но все точки мы расставим во вторник.

Заболотного не удержать при наличии такого предложения. Даже если бы у нас не было финансовых трудностей, мы бы не стали препятствовать. "Зенит" зовет не каждый день. Считаю, что своей игрой он заслужил шанс. Мы же пошли на встречу, какие-то заоблачные суммы ломить не стали", - приводят слова Матюшенко российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за 26-летнего Заболотного 1,5 миллиона евро. Сам форвард подпишет контракт до лета 2021 года.

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