Трансфер защитника "Фламенго" Мари в "Арсенал" сорвался

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Трансфер защитника "Фламенго" Мари в "Арсенал" сорвался

Исполнительный директор "Фламенго" Бруно Шпиндель рассказал, что трансфер защитника "Арсенала" Пабло Мари сорвался.

По словам Шпинделя, лондонский клуб изменил условия сделки после того, как все детали были согласованны, и Мари готовился прибыть на базу "Фламенго",

Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов отдать в аренду 26-летнего защитника с опцией выкупа.

Мари играет в бразильском клубе с лета 2019 года.

А еще: "Арсенал" близок к приобретению защитника "Фламенго"| http://soccernews.ru
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