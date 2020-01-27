Трансфер защитника "Фламенго" Мари в "Арсенал" сорвался
Исполнительный директор "Фламенго" Бруно Шпиндель рассказал, что трансфер защитника "Арсенала" Пабло Мари сорвался.
По словам Шпинделя, лондонский клуб изменил условия сделки после того, как все детали были согласованны, и Мари готовился прибыть на базу "Фламенго",
Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов отдать в аренду 26-летнего защитника с опцией выкупа.
Мари играет в бразильском клубе с лета 2019 года.
А еще: "Арсенал" близок к приобретению защитника "Фламенго"| http://soccernews.ru
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