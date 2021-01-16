Трансфер защитника "Манчестер Сити" в "Барселону" сорвался

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Трансфер защитника "Манчестер Сити" в "Барселону" сорвался

"Барселона" не усилится во время зимнего трансферного окна центральным защитником "Манчестер Сити" Эриком Гарсией.

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" отказались от возвращения своего воспитанника в январе из-за переноса президентских выборов. Не все кандидаты согласны с необходимостью подписания 20-летнего футболиста уже в этом месяце.

Напомним, что контракт испанца с "горожанами" истекает в июне, поэтому он сможет вернуться в каталонский клуб в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Гарсия сыграл за "Сити" всего 7 матчей. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" определилась с предварительной датой выборов президента. | http://soccernews.ru
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