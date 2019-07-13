Трансфер защитника "Уфы" Неделчару в "Рому" на грани срыва
Переход защитника "Уфы" Ионуца Неделчару в "Рому", скорее всего, не состоится, сообщают российские СМИ.
Клубы были близки к договорённости о трансфере перспективного румына, но в итоге "волки" решили изменить условия сделки.
Римский клуб попытался согласовать годичную аренду 23-летнего футболиста с правом выкупа за сумму гораздо меньшую, чем оговаривалось ранее (предположительно 4,5 миллиона евро).
"Уфу" такие условия не устроили, поэтому Неделчару готовится с командой к старту РПЛ.
Игрок выступает за башкирский клуб с февраля 2018 года, провёл 44 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Интерес к нему также проявляет питерский "Зенит".
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