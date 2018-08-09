Трансфер Зинченко в "Вулверхэмптон" сорвался

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отказался переходить в "Вулверхэмптон", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 21-летний украинец не сумел договориться с "волками" об условиях личного контракта.

Ранее стало известно, что "Вулверхэмптон" согласовал трансфер Зинченко за 18 миллионов евро. | http://soccernews.ru