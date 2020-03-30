Transfermarkt изменил стоимость Бакаева и Малкома

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Transfermarkt изменил стоимость Бакаева и Малкома

Портал Transfermarkt изменил стоимость бразильского нападающего петербургского "Зенита" Малкома и полузащитника московского "Спартака" Зелимхана Бакаева.

Бразилец подешевел с 40 до 38 миллионов евро. Россиянин, напротив, подорожал и теперь стоит 10 миллионов евро вместо восьми.

23-летний Бакаев является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

23-летний Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро. В этом сезоне на счету бразильца один гол и одна результативная передача в пяти поединках. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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