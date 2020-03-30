Transfermarkt изменил стоимость Бакаева и Малкома
Портал Transfermarkt изменил стоимость бразильского нападающего петербургского "Зенита" Малкома и полузащитника московского "Спартака" Зелимхана Бакаева.
Бразилец подешевел с 40 до 38 миллионов евро. Россиянин, напротив, подорожал и теперь стоит 10 миллионов евро вместо восьми.
23-летний Бакаев является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
23-летний Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро. В этом сезоне на счету бразильца один гол и одна результативная передача в пяти поединках. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20