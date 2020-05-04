Transfermarkt: "Манчестер Сити" занимает 1-е место в мире по общей стоимости игроков

"Манчестер Сити" лидирует в рейтинге самых дорогих клубов в мире по стоимости составов по версии портала Transfermarkt.

Стоимость состава "Манчестер Сити" составляет 1,02 миллиарда евро. "Горожане" являются единственным клубом, стоимость которого превышает миллиард евро. На втором месте "Ливерпуль" (967 млн евро). В первую тройку также вошел мадридский "Реал" (888,5).

Список самых дорогих составов в мире по версии Transfermarkt выглядит так:

1. "Манчестер Сити" (Англия) — 1,02 миллиарда евро

2. "Ливерпуль" (Англия) - 967 миллионов евро

3. "Реал" (Испания) - 888,5

4. "Барселона" (Испания) - 852,7

5. ПСЖ (Франция) - 843,7

6. "Бавария" (Германия) - 756,6

7. "Атлетико" (Испания) - 709

8. "Тоттенхэм" (Англия) - 699

9. "Челси" (Англия) - 679,9

10. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 646,7

...

54. "Зенит" (Россия) - 164,6

74. "Краснодар" (Россия) - 117,3

80. ЦСКА (Россия) - 112

84. "Локомотив" (Россия) - 104,4

92. "Спартак" (Россия) - 97,3

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