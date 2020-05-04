Transfermarkt: "Манчестер Сити" занимает 1-е место в мире по общей стоимости игроков

1 Теги манчестер ситиливерпульреал мадридбарселона

Transfermarkt: "Манчестер Сити" занимает 1-е место в мире по общей стоимости игроков

"Манчестер Сити" лидирует в рейтинге самых дорогих клубов в мире по стоимости составов по версии портала Transfermarkt.

Стоимость состава "Манчестер Сити" составляет 1,02 миллиарда евро. "Горожане" являются единственным клубом, стоимость которого превышает миллиард евро. На втором месте "Ливерпуль" (967 млн евро). В первую тройку также вошел мадридский "Реал" (888,5).

Список самых дорогих составов в мире по версии Transfermarkt выглядит так:

1. "Манчестер Сити" (Англия) — 1,02 миллиарда евро
2. "Ливерпуль" (Англия) - 967 миллионов евро
3. "Реал" (Испания) - 888,5
4. "Барселона" (Испания) - 852,7
5. ПСЖ (Франция) - 843,7 
6. "Бавария" (Германия) - 756,6
7. "Атлетико" (Испания) - 709
8. "Тоттенхэм" (Англия) - 699
9. "Челси" (Англия) - 679,9
10. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 646,7
...
54. "Зенит" (Россия) - 164,6
74. "Краснодар" (Россия) - 117,3
80. ЦСКА (Россия) - 112
84. "Локомотив" (Россия) - 104,4
92. "Спартак" (Россия) - 97,3

Не пропустите: "Милан" ждет очередная трансферная рокировка? Боссы клуба планируют сделать ставку на тотальное омоложение состава в условиях кризиса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

repinkonstantin

Хочешь СЕKСА уже сегодня? Есть сайт СЕKС ЗНАКОМСТВ там все анонимно и безопасно, без разводил и шлюх, все фотки реальные, а главное он Бесплатный. Регайся и лайкай фотки и девушки первые тебе напишут и предложат сeкс, я сам там уже не первую цепляю. Вот сайт---- https://bit.vodka/dating

Ответить

главное

Главные новости дня: 3 мая

Главные новости дня: 3 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов