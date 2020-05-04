Transfermarkt: "Манчестер Сити" занимает 1-е место в мире по общей стоимости игроков
"Манчестер Сити" лидирует в рейтинге самых дорогих клубов в мире по стоимости составов по версии портала Transfermarkt.
Стоимость состава "Манчестер Сити" составляет 1,02 миллиарда евро. "Горожане" являются единственным клубом, стоимость которого превышает миллиард евро. На втором месте "Ливерпуль" (967 млн евро). В первую тройку также вошел мадридский "Реал" (888,5).
Список самых дорогих составов в мире по версии Transfermarkt выглядит так:
1. "Манчестер Сити" (Англия) — 1,02 миллиарда евро
2. "Ливерпуль" (Англия) - 967 миллионов евро
3. "Реал" (Испания) - 888,5
4. "Барселона" (Испания) - 852,7
5. ПСЖ (Франция) - 843,7
6. "Бавария" (Германия) - 756,6
7. "Атлетико" (Испания) - 709
8. "Тоттенхэм" (Англия) - 699
9. "Челси" (Англия) - 679,9
10. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 646,7
...
54. "Зенит" (Россия) - 164,6
74. "Краснодар" (Россия) - 117,3
80. ЦСКА (Россия) - 112
84. "Локомотив" (Россия) - 104,4
92. "Спартак" (Россия) - 97,3
Не пропустите: "Милан" ждет очередная трансферная рокировка? Боссы клуба планируют сделать ставку на тотальное омоложение состава в условиях кризиса. | http://soccernews.ru
главное
-
Телеведущий Соловьев, угрожавший Уткину, рассказал, когда он дрался в последний раз
-
Агент Райола рассказал, сколько голов Холанд мог бы забивать в "Реале"
-
Украинский футболист: "Россия напала, забрала Крым. У нас Донбасс закрыт из-за нее"
-
"Порту" хочет купить защитника "Спартака"
-
Роналду не может вернуться в расположение "Ювентуса" из-за правительства Испании
Лента новостей
-
Главные новости дня: 3 мая
-
Матчи АПЛ в следующем сезоне могут пройти без зрителей
-
1
Transfermarkt: "Манчестер Сити" занимает 1-е место в мире по общей стоимости игроков
-
ПСЖ нашел замену Силве в "Барселоне"
-
"Бавария" не смогла договориться по трансферу защитника "Шахтера"
-
Гол Зидана признан самым красивым в истории Лиги чемпионов
-
4
Жерар Пике рассказал, когда он планирует завершить карьеру
-
Телеведущий Соловьев, угрожавший Уткину, рассказал, когда он дрался в последний раз
-
Агент Райола рассказал, сколько голов Холанд мог бы забивать в "Реале"
-
"Манчестер Юнайтед" намерен купить Рабьо
-
2
Украинский футболист: "Россия напала, забрала Крым. У нас Донбасс закрыт из-за нее"
-
Милевский предстал в виде танкиста, отметив крупную победу брестского "Динамо"
-
"Порту" хочет купить защитника "Спартака"
-
2
Роналду не может вернуться в расположение "Ювентуса" из-за правительства Испании
-
Главный тренер сборной Нидерландов госпитализирован из-за проблем с сердцем
-
В "Ювентусе" оценили вероятность трансфера Погба
-
"Милан" в ближайшие дни возобновит тренировки
-
Гильерме назвал любимых российских вратарей
-
БАТЭ обыграл "Неман" в матче 7-го тура чемпионата Беларуси
-
Гильерме: "Бразильцы не уважают закон, что надо сидеть дома"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18