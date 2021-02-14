Transfermarkt на День Святого Валентина собрал романтическую сборную

14 февраля во всем мире отмечают День Святого Валентина (День влюбленных) и портал Transfermarkt не остался в стороне. Из футболистов и тренера, чьи фамилии связаны с любовью, собралась целая сборная.



Вратарь: Джо Харт (сердце)

Защита: Дональд Лав (любовь), Эмилиано Амор (любовь), Валентин Озорнвафор, Махлон Ромео.

Полузащита: Дэнни Роуз (роза), Филипп Кисс (поцелуй), Александр Ринг (кольцо).

Атака: Амара Бэби (ребенок), Казуки Дате (свидание), Вагнер Лав (любовь).



Главный тренер Ален Казанова.



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