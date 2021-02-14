Transfermarkt на День Святого Валентина собрал романтическую сборную

Теги вагнер лав

Transfermarkt на День Святого Валентина собрал романтическую сборную14 февраля во всем мире отмечают День Святого Валентина (День влюбленных) и портал Transfermarkt не остался в стороне.  Из футболистов и тренера, чьи фамилии связаны с любовью, собралась целая сборная. 

Вратарь: Джо Харт (сердце)
Защита: Дональд Лав (любовь), Эмилиано Амор (любовь), Валентин Озорнвафор, Махлон Ромео.
Полузащита: Дэнни Роуз (роза), Филипп Кисс (поцелуй), Александр Ринг (кольцо).
Атака: Амара Бэби (ребенок), Казуки Дате (свидание), Вагнер Лав (любовь).

Главный тренер Ален Казанова

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