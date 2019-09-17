Transfermarkt назвал новую стоимость Кокорина и Мамаева

Теги зенит санкт-петербургкраснодаралександр кокоринпавел мамаев

Transfermarkt назвал новую стоимость Кокорина и Мамаева

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Так, нападающий "Зенита" был оценен в 5 миллионов евро, а хавбек "Краснодара" в 3 миллиона евро.

Напомним, что в июне Transfermarkt обнулял стоимость футболистов. Однако до этого Кокорин оценивался в 7,5 миллиона евро, а Мамаев - в 4 миллиона.

Ранее футболисты были освобождены из исправительной колонии по УДО.

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