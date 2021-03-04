Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов вне топ-5 лиг. Влашич в списке
Аналитический портал Transfermarkt выпустил рейтинг наиболее дорогих футболистов, которые играют за пределами топ-5 лиг Европы.
Две первые строчки занимают футболисты "Аякса" – форвард Давид Нерес и голкипер Андре Онана. Их рыночная стоимость оценивается в 36 миллионов евро.
Тройку лидеров замыкает хавбек ЦСКА Никола Влашич. Его аналитики портала оценили в 30 миллионов евро. Кроме хорвата в первой десятке нет представитель РПЛ.
Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:
1. Давид Нерес ("Аякс") - 36 млн евро
2. Андре Онана ("Аякс") - 36 млн евро
3. Никола Влашич (ЦСКА) - 30 млн евро
4. Себастьян Аллер ("Аякс") - 30 млн евро
5. Хесус Корона ("Порту") - 30 млн евро
6. Алехандро Гримальдо ("Бенфика") - 28 млн евро
7. Габриэл Верон ("Палмейрас") - 25 млн евро
8. Дарвин Нуньес ("Бенфика") - 25 млн евро
9. Антони ("Аякс") - 25 млн евро
10. Дониэлл Мален (ПСВ) - 25 млн евро
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18