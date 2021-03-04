Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов вне топ-5 лиг. Влашич в списке

Аналитический портал Transfermarkt выпустил рейтинг наиболее дорогих футболистов, которые играют за пределами топ-5 лиг Европы.

Две первые строчки занимают футболисты "Аякса" – форвард Давид Нерес и голкипер Андре Онана. Их рыночная стоимость оценивается в 36 миллионов евро.

Тройку лидеров замыкает хавбек ЦСКА Никола Влашич. Его аналитики портала оценили в 30 миллионов евро. Кроме хорвата в первой десятке нет представитель РПЛ.

Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Давид Нерес ("Аякс") - 36 млн евро

2. Андре Онана ("Аякс") - 36 млн евро

3. Никола Влашич (ЦСКА) - 30 млн евро

4. Себастьян Аллер ("Аякс") - 30 млн евро

5. Хесус Корона ("Порту") - 30 млн евро

6. Алехандро Гримальдо ("Бенфика") - 28 млн евро

7. Габриэл Верон ("Палмейрас") - 25 млн евро

8. Дарвин Нуньес ("Бенфика") - 25 млн евро

9. Антони ("Аякс") - 25 млн евро

10. Дониэлл Мален (ПСВ) - 25 млн евро