Transfermarkt назвал самых подешевевших футболистов РПЛ

Фото: инстаграм Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги.

Больше всех в стоимости потерял полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев. Цена на хавбека упала с 7,5 до 6 миллионов евро. Также в топ-10 наиболее подешевевших попали нападающий ЦСКА Федор Чалов и четыре игрока "Краснодара".

Топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ выглядит так:

1. Зелимхан Бакаев ("Спартак") - 7,5 => 6

2. Эмануэль Маммана ("Сочи", принадлежит "Зениту") - 4,5 => 3,5

3. Юрий Газинский ("Краснодар") - 6 => 5

4. Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар") - 9 => 8

5. Тонни де Вильена ("Краснодар") - 10 => 9

6. Вандерсон ("Краснодар") - 11 => 10

7. Федор Чалов (ЦСКА) - 12 => 11

8. Максим Беляев ("Арсенал" Тула) - 2,8 => 2,2

9. Николай Комличенко ("Динамо") - 5 => 4,5

10. Георгий Джикия ("Спартак") - 9,5 => 9.

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