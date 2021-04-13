Transfermarkt назвал самых подешевевших футболистов РПЛ
Фото: инстаграм Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен
Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги.
Больше всех в стоимости потерял полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев. Цена на хавбека упала с 7,5 до 6 миллионов евро. Также в топ-10 наиболее подешевевших попали нападающий ЦСКА Федор Чалов и четыре игрока "Краснодара".
Топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ выглядит так:
1. Зелимхан Бакаев ("Спартак") - 7,5 => 6
2. Эмануэль Маммана ("Сочи", принадлежит "Зениту") - 4,5 => 3,5
3. Юрий Газинский ("Краснодар") - 6 => 5
4. Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар") - 9 => 8
5. Тонни де Вильена ("Краснодар") - 10 => 9
6. Вандерсон ("Краснодар") - 11 => 10
7. Федор Чалов (ЦСКА) - 12 => 11
8. Максим Беляев ("Арсенал" Тула) - 2,8 => 2,2
9. Николай Комличенко ("Динамо") - 5 => 4,5
10. Георгий Джикия ("Спартак") - 9,5 => 9.
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