Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов РПЛ

Фото: фанатский инстаграм Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен

Портал Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов Российской Премьер-Лиги.

Больше всего в цене прибавил грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия, стоимость которого возросла на пять миллионов евро и теперь составляет 15 миллионов. На втором месте полузащитник "Динамо" Арсен Захарян, на третьем - нападающий "Спартака" Александр Соболев.

Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит так:

1. Хвича Кварацхелия ("Рубин") - +10млн евро => 15 миллионов евро

2. Арсен Захарян ("Динамо") - +3 => 3,5

3. Александр Соболев ("Спартак") - +3 => 9

4. Константин Тюкавин ("Динамо") - +2,1 => 2,5

5. Джордан Ларссон ("Спартак") - +2 => 11

6. Максим Мухин ("Локомотив") - +1,75 => 2

7. Денис Макаров ("Рубин") - +1,5 => 3,5

8. Али Соу ("Ростов") - +1 => 3

9. Александр Максименко ("Спартак") - +1 => 12

10. Вендел ("Зенит") - +1 => 15.

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