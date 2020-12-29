Transfermarkt назвал самых подорожавших игроков РПЛ
Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов Российской Премьер-Лиги и составил рейтинг самых подорожавших игроков.
Больше всего изменилась стоимость хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича, который подорожал на пять миллионов евро и теперь стоит 30 миллионов. Четыре миллиона к своей цене добавил вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов (15), на три миллиона подорожал иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун (23).
Рейтинг самых подорожавших игроков РПЛ выглядит так:
1. Никола Влашич (ЦСКА) - +5 млн, общая стоимость 30 миллионов евро
2. Матвей Сафонов ("Краснода) - +4 млн, 15 млн евро.
3. Сердар Азмун ("Зенит") - +3 млн, 23 млн евро.
4. Матиас Норманн ("Ростов") - +3 млн, 13 млн евро.
5. Хвича Кварацхелия ("Рубин") – +2,5 млн евро, 10 млн евро.
6. Джордан Ларссон ("Спартак") – +2,5 млн евро, 9 млн евро.
7. Даниил Лесовой ("Динамо") – +2,5 млн евро, 5 млн евро.
8. Антон Миранчук ("Локомотив") – +2 млн евро, 14 млн евро.
9. Эсекиэль Понсе ("Спартак") – +2 млн евро, 7 млн евро.
10. Джордже Деспотович ("Рубин") – +1,5 млн евро, 4,5 млн евро.
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