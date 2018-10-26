Transfermarkt назвал тройку самых дорогих футболистов в мире

7 Теги килиан мбаппелионель мессинеймар

Transfermarkt назвал тройку самых дорогих футболистов в мире

Авторитетный сайт Transfermarkt.de обновил трансферную стоимость известных игроков.

Так, рейтинг самых дорогостоящих игроков в мире возглавил 19-летний Килиан Мбаппе, его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Однако отметим, что такой же стоимостью могут похвастаться Неймар и Лионель Месси.

В этом сезоне на счету Мбаппе 11 голов и 6 ассистов в 9 матчах. Месси провел 12 матчей, в которых отметился 12 голами и 5 результативными передачами. Неймар принял участие в 12 играх, забил 11 мячей и отдал 5 ассистов.

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Комментарии

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Уголь

Так вроде же 162

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Даун

роналдо педик

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juzlo

Роналду педик +1

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juzlo педик

педик твой батя, зря потел

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ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

А где мой педик Роналду,как-то не справедливо получается

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ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ педик

Педик твой батя,зря потел

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Фанат РМ

ДЫРЯВЫЙ,а ты чё под свом ником не пишешь?стесняешься?

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