Transfermarkt назвал тройку самых дорогих футболистов в мире

Авторитетный сайт Transfermarkt.de обновил трансферную стоимость известных игроков.

Так, рейтинг самых дорогостоящих игроков в мире возглавил 19-летний Килиан Мбаппе, его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Однако отметим, что такой же стоимостью могут похвастаться Неймар и Лионель Месси.

В этом сезоне на счету Мбаппе 11 голов и 6 ассистов в 9 матчах. Месси провел 12 матчей, в которых отметился 12 голами и 5 результативными передачами. Неймар принял участие в 12 играх, забил 11 мячей и отдал 5 ассистов.

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