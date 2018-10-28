Transfermarkt обнародовал стоимость вероятных основных составов "Барселоны" и "Реала" в Эль Класико

Авторитетный ресурс Transfermarkt обнародовал стоимость вероятных основных составов каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала" в Эль Класико.

Так, "сине-гранатовые" были оценены в 639 миллионов евро. Их ориентировочная расстановка выглядит так:

В свою очередь стоимость "сливочных" составляет 650 миллионов евро. Сегодня, как ожидается, на поле "Камп Ноу" они выйдут в следующем сочетании:

Напомним, Роналду прокомментировал предстоящее Эль Класико. | soccernews.ru