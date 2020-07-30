Transfermarkt обновил стоимость футболистов из РПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt внёс изменения в данные о рыночной стоимости игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.

В списке самых подорожавших лидирует полузащитник ЦСКА Никола Влашич - его цена выросла на 4,5 миллиона евро и теперь составляет 22 миллиона.

Среди наиболее подешевевших на первом месте хавбек "Краснодара" Виктор Классон - минус 3,5 миллиона и итоговый 10-миллионный ценник.

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