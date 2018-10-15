Transfermarkt обновил трансферную стоимость Дзюбы

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Transfermarkt обновил трансферную стоимость Дзюбы

Авторитетный сайт Transfermarkt.de установил новую трансферную стоимость форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

Стоимость форварда увеличилась на один миллион евро и составила 11 миллионов. Это самая большая цена Дзюбы за карьеру.

Отметим, что Дзюба 4-й по стоимости футболист "Зенита" и 7-й в России.

Читайте также: В Швеции назвали Дзюбу лучшим игроком сборной России. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов