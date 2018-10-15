Transfermarkt обновил трансферную стоимость Дзюбы

Авторитетный сайт Transfermarkt.de установил новую трансферную стоимость форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

Стоимость форварда увеличилась на один миллион евро и составила 11 миллионов. Это самая большая цена Дзюбы за карьеру.

Отметим, что Дзюба 4-й по стоимости футболист "Зенита" и 7-й в России.

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