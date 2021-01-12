Transfermarkt определил топ-10 самых дорогих итальянских футболистов

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Transfermarkt определил топ-10 самых дорогих итальянских футболистов

Портал Transfermarkt огласил стоимость самых дорогих итальянских футболистов в настоящее время.

Первое место делят вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма и полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти, их стоимость оценивается в 60 миллионов евро. Третье место занимает полузащитник "Интера" Никола Барелла (55 млн).

Топ-10 самых дорогих итальянских футболистов по версии Transfermarkt выглядят следующим образом:

1-2. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", 60 млн евро).
1-2. Марко Верратти (ПСЖ, 60).
3. Николо Барелла ("Интер", 55).
4-5. Алессандро Бастони ("Интер", 50).
4-5. Жоржиньо ("Челси", 50);
6-7. Федерико Кьеза ("Ювентус", 48).
6-7. Лоренцо Инсинье ("Наполи", 48).
8-9. Николо Дзаньоло ("Рома", 45).
8-9. Чиро Иммобиле ("Лацио", 45).
10. Андреа Белотти ("Торино", 40). 

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