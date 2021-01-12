Transfermarkt определил топ-10 самых дорогих итальянских футболистов
Портал Transfermarkt огласил стоимость самых дорогих итальянских футболистов в настоящее время.
Первое место делят вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма и полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти, их стоимость оценивается в 60 миллионов евро. Третье место занимает полузащитник "Интера" Никола Барелла (55 млн).
Топ-10 самых дорогих итальянских футболистов по версии Transfermarkt выглядят следующим образом:
1-2. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", 60 млн евро).
1-2. Марко Верратти (ПСЖ, 60).
3. Николо Барелла ("Интер", 55).
4-5. Алессандро Бастони ("Интер", 50).
4-5. Жоржиньо ("Челси", 50);
6-7. Федерико Кьеза ("Ювентус", 48).
6-7. Лоренцо Инсинье ("Наполи", 48).
8-9. Николо Дзаньоло ("Рома", 45).
8-9. Чиро Иммобиле ("Лацио", 45).
10. Андреа Белотти ("Торино", 40).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17