Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков мира не старше 21 года

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Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков мира не старше 21 года

Стал известен состав символической сборной самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года по версии Transfermarkt.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", 60 млн евро);

Защитники: Рис Джеймс ("Челси", 35 млн евро), Маттейс де Лигт ("Ювентус", 75 млн евро), Алессандро Бастони ("Интер", 50 млн евро), Альфонсо Дэвис ("Бавария", 80 млн евро);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Ренн", 60 млн евро), Фил Фоден ("Манчестер Сити", 60 млн евро), Жоау Фелиш ("Атлетико", 100 млн евро);

Нападающие: Джейдон Санчо ("Боруссия" Д, 100 млн евро), Ансу Фати ("Барселона", 80 млн евро), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д, 100 млн евро).

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