Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков мира

Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов мира.



В команду вошли игроки из чемпионатов Испании, Германии, Франции и Италии.

Самым дорогим форвардом является игрок ПСЖ Килиан Мбаппе. Вторым стал нападающий парижан Неймар и хавбек "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. Третье место разделили полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне и хавбек "Ливерпуля" Садио Мане.



Голкипер: Ян Облак - 90 млн евро

Защитники: Трент Александер-Арнольд - 110 млн евро, Альфонсо Дэвис - 80 млн евро, Вирджил ван Дейк - 80 млн евро, Маттейс де Лигт - 70 млн евро.

Полузащитники: Йозуа Киммих - 85 млн евро, Кевин Де Брёйне - 120 млн евро, Садио Мане - 120 млн евро, Рахим Стерлинг - 128 млн евро.

Нападающие: Килиан Мбаппе - 180 млн евро, Неймар - 128 млн евро.

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