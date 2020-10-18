Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков мира
Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов мира.
В команду вошли игроки из чемпионатов Испании, Германии, Франции и Италии.
Самым дорогим форвардом является игрок ПСЖ Килиан Мбаппе. Вторым стал нападающий парижан Неймар и хавбек "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. Третье место разделили полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне и хавбек "Ливерпуля" Садио Мане.
Голкипер: Ян Облак - 90 млн евро
Защитники: Трент Александер-Арнольд - 110 млн евро, Альфонсо Дэвис - 80 млн евро, Вирджил ван Дейк - 80 млн евро, Маттейс де Лигт - 70 млн евро.
Полузащитники: Йозуа Киммих - 85 млн евро, Кевин Де Брёйне - 120 млн евро, Садио Мане - 120 млн евро, Рахим Стерлинг - 128 млн евро.
Нападающие: Килиан Мбаппе - 180 млн евро, Неймар - 128 млн евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17