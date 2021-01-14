Transfermarkt опубликовал топ-10 дорогих украинских футболистов. Зинченко только третий

Стоимость хавбека киевского "Динамо" Виктора Цыганкова выросла на 5 млн евро, сделав его самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt.

Теперь трансфер полузащитника оценивается в 24 млн евро. Вторым по стоимости стал хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский (21 млн евро), на третьем месте – вингер "Манчестер Сити" Александр Зинченко (20 млн евро).

Топ-10 украинских футболистов по версии Transfermarkt:

1. Виктор Цыганков ("Динамо" Киев) – 24 млн евро

2. Руслан Малиновский ("Аталанта") – 21 млн евро

3. Александр Зинченко ("Манчестер Сити") – 20 млн евро

4. Виталий Миколенко ("Динамо" Киев) – 15 млн евро

5-6. Николай Матвиенко ("Шахтер" Донецк) – 11 млн евро

5-6. Роман Яремчук ("Гент") – 11 млн евро

7. Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк) – 8 млн евро

8-9. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") – 7,5 млн евро

8-9. Владислав Супряга ("Динамо" Киев) – 7,5 млн евро