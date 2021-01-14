Transfermarkt опубликовал топ-10 дорогих украинских футболистов. Зинченко только третий
Стоимость хавбека киевского "Динамо" Виктора Цыганкова выросла на 5 млн евро, сделав его самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt.
Теперь трансфер полузащитника оценивается в 24 млн евро. Вторым по стоимости стал хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский (21 млн евро), на третьем месте – вингер "Манчестер Сити" Александр Зинченко (20 млн евро).
Топ-10 украинских футболистов по версии Transfermarkt:
1. Виктор Цыганков ("Динамо" Киев) – 24 млн евро
2. Руслан Малиновский ("Аталанта") – 21 млн евро
3. Александр Зинченко ("Манчестер Сити") – 20 млн евро
4. Виталий Миколенко ("Динамо" Киев) – 15 млн евро
5-6. Николай Матвиенко ("Шахтер" Донецк) – 11 млн евро
5-6. Роман Яремчук ("Гент") – 11 млн евро
7. Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк) – 8 млн евро
8-9. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") – 7,5 млн евро
8-9. Владислав Супряга ("Динамо" Киев) – 7,5 млн евро
10-11. Анатолий Трубин, Марлос (оба "Шахтер" Донецк) – 7 млн евро
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18