Transfermarkt оставит Кокорина и Мамаева без трансферной стоимости
В пятницу, 14 июня, сайт Transfermarkt проведет обновление стоимости футболистов РПЛ.
Топ-10 футболистов РПЛ, потерявших в цене, выглядит следующим образом:
1. Александр Кокорин, "Зенит" - без трансферной стоимости (–7,5 млн евро)
2. Алан Дзагоев, ЦСКА — € 8 млн (–5 млн)
3. Павел Мамаев, "Краснодар" — без трансферной стоимости (–4 млн евро)
4. Абель Эрнандес, без клуба — € 4 млн (–2,5 млн)
5. Клаудио Маркизио, "Зенит" — € 3 млн (–2,5 млн)
6. Игорь Акинфеев, ЦСКА — € 10 млн (–2 млн)
7. Эмануэль Маммана, "Зенит" — € 10 млн (–2 млн)
8. Софьян Ханни, "Спартак" — € 6 млн (–2 млн)
9. Лукас Фернандо, "Спартак" — € 11,5 млн (–1,5 млн)
10. Фёдор Смолов, "Локомотив" — € 11 млн (–1,5 млн).
Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин и Мамаев оказались в полиции за участие в двух драках. Позже суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам, а Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.
Читайте также: Адвокат Кокорина назвала виновных в решении суда по футболисту. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Рамос пригласил на свадьбу всех легенд "Реала", кроме Роналду
-
Transfermarkt оставит Кокорина и Мамаева без трансферной стоимости
-
Аллегри высказался о своем будущем
-
Орлов раскритиковал "Зенит" за расставание с Анюковым
-
"Астон Вилла" объявила о переходе трансферной цели ЦСКА
-
"Реал" представил Азара
-
Фанаты "Реала" попросили купить Мбаппе во время презентации Азара
-
"Реал" готов продать Асенсио этим летом
-
ЦСКА близок к выкупу трансферу Влашича
-
Представитель "Ювентуса" прибыл в Англию для переговоров по трансферу Погба
-
"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение де Хеа о продлении контракта
-
1
Скандальный вратарь "Зенита" ранее привлекался к уголовной ответственности
-
Вальверде одобрил продажу Ракитича
-
Д. Комбаров близок у переходу в "Крылья Советов"
-
Тарасов получил предложения от двух клубов РПЛ
-
Самедов продолжит выступать за "Крылья Советов"
-
"Реал" снизил для "Наполи" цену на Хамеса
-
Зе Луиш намекнул на уход из "Спартака"
-
"Зенит" нацелился на испанского полузащитника
-
Названы сроки выхода на свободу Мамаева и Кокорина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20