Transfermarkt оставит Кокорина и Мамаева без трансферной стоимости

В пятницу, 14 июня, сайт Transfermarkt проведет обновление стоимости футболистов РПЛ.

Топ-10 футболистов РПЛ, потерявших в цене, выглядит следующим образом:

1. Александр Кокорин, "Зенит" - без трансферной стоимости (–7,5 млн евро)

2. Алан Дзагоев, ЦСКА — € 8 млн (–5 млн)

3. Павел Мамаев, "Краснодар" — без трансферной стоимости (–4 млн евро)

4. Абель Эрнандес, без клуба — € 4 млн (–2,5 млн)

5. Клаудио Маркизио, "Зенит" — € 3 млн (–2,5 млн)

6. Игорь Акинфеев, ЦСКА — € 10 млн (–2 млн)

7. Эмануэль Маммана, "Зенит" — € 10 млн (–2 млн)

8. Софьян Ханни, "Спартак" — € 6 млн (–2 млн)

9. Лукас Фернандо, "Спартак" — € 11,5 млн (–1,5 млн)

10. Фёдор Смолов, "Локомотив" — € 11 млн (–1,5 млн).

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин и Мамаев оказались в полиции за участие в двух драках. Позже суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам, а Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.

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