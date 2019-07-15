Transfermarkt понизил стоимость Месси

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Transfermarkt понизил стоимость Месси

Авторитетный сайт transfermarkt.de изменил трансферную стоимость капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Теперь стоимость аргентинца оценивается в 150 миллионов евро. Отметим, что ранее сумма составляла 160 миллионов.

Отмечается, что это связано с возрастом Месси, ведь в июне ему исполнилось 32 года.

Таким образом, Месси опустился на шестое место в рейтинге самых дорогих игроков в мире, уступив пятое место Эдену Азару.

В прошлом сезоне на счету Месси 51 забитый мяч и 21 ассист в 50 играх.

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