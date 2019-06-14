Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо

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Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо

Авторитетный сайт Transfermarkt обновил стоимость игроков в чемпионате Испании.

Самым дорогим игроком Ла Лиги по-прежнему остается 31-летний нападающий "Барселоны" Лионель Месси, но его стоимость снизилась со 160 до 150 миллионов евро. Вторым идет 28-летний французский форвард "Атлетико" Антуан Гризманн, подешевевший со 150 до 130 миллионов. В тройку также входит 26-летний голкипер "Атлетико" Ян Облак, подорожавший с 80 до 100 миллионов.

Топ-20 самых дорогих игроков чемпионата Испании выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 150 миллионов евро

2. Антуан Гризманн ("Атлетико") - 130

3-4. Ян Облак ("Атлетико") - 100

3-4. Усман Дембеле ("Барселона") - 100

5-7. Сауль Ньигес ("Атлетико") - 90

5-7. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") - 90

5-7. Филиппе Коутиньо ("Барселона") - 90

8. Родриго Эрнандес ("Атлетико") - 80

9-14. Артур ("Барселона) - 70

9-14. Винисиус Жуниор ("Реал") - 70

9-14. Коке ("Атлетико") - 70

9-14. Лукас Эрнандес ("Атлетико", переходит в "Баварию") - 70

9-14. Рафаэль Варан ("Реал") - 70

15-20. Гарет Бэйл ("Реал") - 60

15-20. Клеман Лангле ("Барселона") - 60

15-20. Каземиро ("Реал") - 60

15-20. Иско ("Реал") - 60

15-20. Тони Кроос ("Реал") - 60

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