Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо
Авторитетный сайт Transfermarkt обновил стоимость игроков в чемпионате Испании.
Самым дорогим игроком Ла Лиги по-прежнему остается 31-летний нападающий "Барселоны" Лионель Месси, но его стоимость снизилась со 160 до 150 миллионов евро. Вторым идет 28-летний французский форвард "Атлетико" Антуан Гризманн, подешевевший со 150 до 130 миллионов. В тройку также входит 26-летний голкипер "Атлетико" Ян Облак, подорожавший с 80 до 100 миллионов.
Топ-20 самых дорогих игроков чемпионата Испании выглядит так:
1. Лионель Месси ("Барселона") - 150 миллионов евро
2. Антуан Гризманн ("Атлетико") - 130
3-4. Ян Облак ("Атлетико") - 100
3-4. Усман Дембеле ("Барселона") - 100
5-7. Сауль Ньигес ("Атлетико") - 90
5-7. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") - 90
5-7. Филиппе Коутиньо ("Барселона") - 90
8. Родриго Эрнандес ("Атлетико") - 80
9-14. Артур ("Барселона) - 70
9-14. Винисиус Жуниор ("Реал") - 70
9-14. Коке ("Атлетико") - 70
9-14. Лукас Эрнандес ("Атлетико", переходит в "Баварию") - 70
9-14. Рафаэль Варан ("Реал") - 70
15-20. Гарет Бэйл ("Реал") - 60
15-20. Клеман Лангле ("Барселона") - 60
15-20. Каземиро ("Реал") - 60
15-20. Иско ("Реал") - 60
15-20. Тони Кроос ("Реал") - 60
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32