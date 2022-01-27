Transfermarkt рассказали о бане от Роналду

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Transfermarkt рассказали о бане от Роналду Фото: инстаграм Роналду

Координатор сайта Transfermarkt Кристиан Шварц вспомнил о конфликте с форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

В марте 2020 года португалец заблокировал аккаунт Transfermarkt в инстаграме. Футболист выразил недовольство своей трансферной стоимостью.

"Сейчас возраст - один из самых важных факторов при оценке. Криштиану Роналду - возрастной футболист, как и Лионель Месси, поэтому их стоимость будет понижаться просто из-за возраста. Даже если они так же хороши, как и три года назад, они стали на три года старше.

Роналду написал сообщение нашим ребятам в соцсетях. Ему ответили, объяснили причины и сказали: "Вы с отрывом лидируете по стоимости в своей возрастной группе". Отрыв был где-то 30-50 миллионов фунтов.

Потом Роналду прислал какие-то смайлики и заблокировал нас", - приводит слова Шварца The Athletic.

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