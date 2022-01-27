Transfermarkt рассказали о бане от Роналду
Фото: инстаграм Роналду
Координатор сайта Transfermarkt Кристиан Шварц вспомнил о конфликте с форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
В марте 2020 года португалец заблокировал аккаунт Transfermarkt в инстаграме. Футболист выразил недовольство своей трансферной стоимостью.
"Сейчас возраст - один из самых важных факторов при оценке. Криштиану Роналду - возрастной футболист, как и Лионель Месси, поэтому их стоимость будет понижаться просто из-за возраста. Даже если они так же хороши, как и три года назад, они стали на три года старше.
Роналду написал сообщение нашим ребятам в соцсетях. Ему ответили, объяснили причины и сказали: "Вы с отрывом лидируете по стоимости в своей возрастной группе". Отрыв был где-то 30-50 миллионов фунтов.
Потом Роналду прислал какие-то смайлики и заблокировал нас", - приводит слова Шварца The Athletic.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18