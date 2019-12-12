Transfermarkt: Роналду больше не является самым дорогим футболистом Серии А

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Transfermarkt: Роналду больше не является самым дорогим футболистом Серии А

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду больше не является самым дорогим футболистом чемпионата Италии, так как Transfermarkt пересмотрел рыночную стоимость игроков Серии А.

Трансферная стоимость Роналду уменьшилась на 15 миллионов. Теперь его цена - 75 миллионов евро.

Таким образом, самым дорогим игроком чемпионата стал нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, стоимость которого 85 миллионов евро.

Transfermarkt также отмечает, что у игрока "Интера" Лаутаро Мартинеса самый большой скачок стоимости: с 40 до 80 миллионов евро.

Роналду в этом сезоне участвовал в 12 матчах чемпионата Италии, отметившись 7 голами и 1 результативной передачей. Дибала в 13 играх отметился 4 голами и 3 голевыми передачами. На счету Мартинеса 15 встреч, 8 забитых мячей и 4 ассиста.

Не пропустите: Роналду хочет сыграть с "Реалом" в финале Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru 
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Щас мы тут проведем собрание финансовых директоров с Мухомором и Хрыстей.Решим кого покупать, кого нет

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