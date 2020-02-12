Transfermarkt: "Рубин" заключил контракт с Тарасовым

Хавбек Дмитрий Тарасов, судя по всему, станет игроком "Рубина".

Как сообщает Transfermarkt, в среду казанский клуб заключил с 32-летним игроком контракт до конца текущего сезона.

Тарасов находится без клуба с прошлого лета, когда покинул "Локомотив". Напомним, что он участвовал в двух зимних сборах "Рубина".

После 19 туров "Рубин" занимает в РПЛ 13-е место, набрав 19 очков.

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