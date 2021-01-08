Transfermarkt снизил рыночную стоимость Головина
Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в Лиге 1.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин потерял в цене на 1 миллион евро - с 20 до 19.
Напомним, что из-за надрыва задней поверхности бедра 24-летний хавбек не играл с августа по январь.
Стоит отметить, что своего максимума стоимость Головина достигала в 2018 году - 30 миллионов евро.
Не пропустите: Головин дал интервью в самолете. Вместо микрофона был использован банан. | http://soccernews.ru
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|8
|Монпелье
|28
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|Монако
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|10
|Страсбур
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|Анжер
|28
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|12
|Бордо
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|Нант
|28
|37
|14
|Брест
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|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
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|28
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|20
|Тулуза
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|13