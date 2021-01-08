Transfermarkt снизил рыночную стоимость Головина

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Transfermarkt снизил рыночную стоимость Головина

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в Лиге 1.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин потерял в цене на 1 миллион евро - с 20 до 19.

Напомним, что из-за надрыва задней поверхности бедра 24-летний хавбек не играл с августа по январь.

Стоит отметить, что своего максимума стоимость Головина достигала в 2018 году - 30 миллионов евро.

Не пропустите: Головин дал интервью в самолете. Вместо микрофона был использован банан. | http://soccernews.ru
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