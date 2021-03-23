Transfermarkt снизил стоимость Алексея Миранчука

Фото: Твиттер @Atalanta_BC

Аналитический портал Transfermarkt изменил трансферную стоимость хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука.

25-летний футболист потерял в цене € 1 млн и теперь стоит € 17 млн.

При этом полузащитник остается в топ-5 дорогих российских футболистов, где занимает третье место.

Больше него стоят Александр Головин ("Монако", € 19 млн) и Марио Фернандес (ЦСКА, € 18 млн). Далее в рейтинге находятся Матвей Сафонов ("Краснодар", € 15 млн) и Антон Миранчук ("Локомотив", € 14 млн).

Фото: Transfermarkt

Напомним, Алексей Миранчук в составе "Аталанты" сыграл 18 матчей в Серии А. На его счету 2 гола и результативная передача.