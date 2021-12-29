Transfermarkt снизил стоимость Кокорина и Миранчука

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, выступающих в чемпионате Италии.

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин упал в цене с 3,5 до двух миллионов евро, а его соотечественник Алексей Миранчук ("Аталанта") подешел с 13,5 до 11 миллионов.

Стоит отметить, что нападающий "Фиорентины" Душан Влахович подорожал с 50 до 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел 12 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. На счету 30-летнего Кокорина пять матчей без результативных действий.

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