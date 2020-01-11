Transfermarkt снизил стоимость Месси на 20 миллионов евро

Рыночная стоимость капитана "Барселоны" Лионеля Месси продолжает падать.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цену на аргентинца, снизив её со 160 до 140 миллионов евро.

В связи с этим Месси опустился на восьмое место в рейтинге самых дорогих футболистов мира, уступая теперь Килиану Мбаппе (200 млн), Рахиму Стерлингу (160 млн), Неймару (160 млн), Садио Мане (150 млн), Мохамеду Салаху (150 млн), Харри Кейну (150 млн) и Кевину Де Брюйне (150 млн).

В текущем сезоне 32-летний форвард провёл за "Барсу" 20 матчей, забил 16 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: Месси высказался о вылете "Барселоны" из Суперкубка Испании. | http://soccernews.ru