Transfermarkt составил сборную самых дорогих российских игроков, которые летом могут стать свободными агентами

Портал Transfermarkt составил сборную самых дорогих российских футболистов, которые летом 2021 года могут стать свободными агентами.

Самым дорогим игроком является вратарь "Зенита" Андрей Лунев, чья стоимость оценивается в пять миллионов евро. Второе место занимает защитник "Краснодара" Сергей Петров (4,5), третье - полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев (3,5).

Вратарь: Андрей Лунев ("Зенит", 5 млн евро).

Защитники: Владислав Игнатьев ("Локомотив", 1,5), Максим Беляев ("Арсенал" Тула, 2,8), Руслан Камболов ("Краснодар", 1,5), Сергей Петров ("Краснодар", 4,5).

Полузащитники: Артур Юсупов ("Сочи", 2), Ибрагим Цаллагов ("Сочи", 2), Алан Дзагоев (ЦСКА, 3,5).

Нападающие: Жоаозиньо ("Сочи", 1,8), Антон Заболотный ("Сочи", 1,8), Андрей Мостовой ("Зенит", 3).

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