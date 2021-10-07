Transfermarkt существенно увеличил стоимость Холанда. До Мбаппе осталось немного

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Портал Transfermarkt увеличил стоимость нападающего дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Стоимость футболиста поднялась со 130 до 150 миллионов евро. По этому показателю он уступает только нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе (160). На третьем месте форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн (120).

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" восемь матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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