Transfermarkt уменьшит стоимость Головина и Черышева

Теги валенсияденис черышевалександр головинмонако

Transfermarkt уменьшит стоимость Головина и Черышева

Авторитетный сайт Transfermarkt в ближайшее время снизит стоимость российских полузащитником Александра Головина ("Монако") и Дениса Черышева ("Валенсия").

В следствие неудачного сезона "Монако" стоимость Головина уменьшится с 30 до 25 миллионов евро. Цена на Черышева упадет с семи до пяти миллионов, что связано с его повышенной травматичностью.

В минувшем сезоне 23-летний Головин провел за "Монако" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. На счету 28-летнего Черышева четыре мяча и пять голевых передач в 41 поединке за "Валенсию".

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