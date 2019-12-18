Transfermarkt значительно понизил рыночную стоимость Неймара



Портал Transfermarkt понизил рыночную стоимость бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

В обновленной версии сайта стоимость форварда уменьшится со 180 до 160 миллионов евро. Таким образом, бразилец перестанет занимать второе место в списке самых дорогих футболистов в мире и сравняется с форвардом "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом. Лидером рейтинга остается нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который оценивается в 200 миллионов евро.

Решение о снижении цены на Неймара принято в связи с его повышенной травматичностью в последнее время, а также понижением качества игры.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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