Transfermarkt значительно понизил рыночную стоимость Неймара
Портал Transfermarkt понизил рыночную стоимость бразильского нападающего ПСЖ Неймара.
В обновленной версии сайта стоимость форварда уменьшится со 180 до 160 миллионов евро. Таким образом, бразилец перестанет занимать второе место в списке самых дорогих футболистов в мире и сравняется с форвардом "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом. Лидером рейтинга остается нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который оценивается в 200 миллионов евро.
Решение о снижении цены на Неймара принято в связи с его повышенной травматичностью в последнее время, а также понижением качества игры.
В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Ницца
|18
|24
|14
|Страсбур
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12