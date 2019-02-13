Трансферная цель "Барселоны" и "Реала" стал рекордсменом Лиги Чемпионов

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Трансферная цель "Барселоны" и "Реала" стал рекордсменом Лиги Чемпионов

Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт установил новый рекорд Лиги Чемпионов.

19-летний де Лигт стал самым молодым капитаном, который принял участие в матче Лиги Чемпионов. Прежним рекордсменом являлся полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас. В 2009 году он в возрасте 21 года стал капитаном "Арсенала" в плей-офф ЛЧ.

Ранее сообщалось, что де Лигт входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны", "Барселоны", "Баварии", ПСЖ, "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне голландец провел 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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