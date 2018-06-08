Трансферная цель "Барселоны" может перейти в "Челси"

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Трансферная цель "Барселоны" может перейти в "Челси"

"Челси" хочет купить французского защитника "Севильи" Клемана Лангле, сообщает France Football.

По сведениям издания, руководство лондонского клуба встретилось с агентом футболиста и обсудило условия личного контракта. Сумма отступных в его контракте составляет 35 миллионов евро. Интерес к французу также проявляют "Барселона" и "Манчестер Юнайтед"​.

В минувшем сезоне 22-летний Лангле провел за "Севилью" 54 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Не пропустите: "Барселона" вплотную приблизилась к первому летнему приобретению. | http://soccernews.ru

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