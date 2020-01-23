Трансферная цель ЦСКА перешла во "Фламенго"

Вингер "Фиорентины" Педро Абреу стал игроком "Фламенго".

Сообщается, что бразильский клуб арендовал футболиста до конца 2020 года за 2,5 миллиона евро. Кроме того, у "Фламенго" будет право выкупа за 15 миллионов.

"Фиорентина" в свою очередь оставила за собой право обратного выкупа 22-летнего бразильца. Напомним, что ранее интерес к Абреу проявлял московский ЦСКА.

В этом сезоне Абреу принял участие в четырех матчах Серии А.

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