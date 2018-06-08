Трансферная цель "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" отправилась в Китай

Теги гуанчжоуталиска

Трансферная цель "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" отправилась в Китай

Вингер "Бенфики" Талиска перешел в "Гуанчжоу Эвергранд".

Как сообщает TransferMarkt China, игрок присоединился к китайскому клубу на правах годичной аренды.

Минувший сезон Талиска провел в аренде в "Бешикташе".

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