Трансферная цель "Локомотива" перейдет в китайский "Тяньцзинь ТЕДА"
Китайский "Тяньцзинь ТЕДА" выиграл у "Локомотива" борьбу за форварда "Порту" Тикиньо.
Как сообщает A Bola, 29-летний бразилец будет зарабатывать в китайском клубе более двух миллионов евро в год.
Напомним, что "Локомотив" готов был заплатить за игрока 10-12 миллионов евро, однако "Тяньцзинь ТЕДА" перебил предложение "железнодорожников".
В прошлом сезоне на счету Тикиньо 18 голов и один ассист в 41 матче.
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|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14