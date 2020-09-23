Трансферная цель "Локомотива" перейдет в китайский "Тяньцзинь ТЕДА"

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Трансферная цель "Локомотива" перейдет в китайский "Тяньцзинь ТЕДА"

Китайский "Тяньцзинь ТЕДА" выиграл у "Локомотива" борьбу за форварда "Порту" Тикиньо.

Как сообщает A Bola, 29-летний бразилец будет зарабатывать в китайском клубе более двух миллионов евро в год.

Напомним, что "Локомотив" готов был заплатить за игрока 10-12 миллионов евро, однако "Тяньцзинь ТЕДА" перебил предложение "железнодорожников".

В прошлом сезоне на счету Тикиньо 18 голов и один ассист в 41 матче.

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