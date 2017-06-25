Трансферная цель "Милана" перейдет в "Сан-Лоренцо"
Экс-защитник "Фиорентины" Гонсало Родригес продолжит карьеру в "Сан-Лоренцо", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, футболист заключит с клубом трехлетнее соглашение. Отметим, что Родригес воспитанник аргентинского клуба.
В прошедшем сезоне Родригес сыграл 33 матча и забил один гол.
Напомним, что в услугах игрока были заинтересованы "Интер", "Лацио" и "Милан".
Читайте также: "Милан" заинтересован в Гонсало Родригесе. | http://soccernews.ru
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