Трансферная цель "Реала" мечтает выступать за "Барселону"

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Трансферная цель "Реала" мечтает выступать за "Барселону"У мадридского "Реала" могут возникнуть проблемы с возможным подписанием голкипера "Атлетика" Кепы Аррисабалаги.

Так, по информации испанской прессы, 23-летний вратарь баскского клуба является поклонником каталонской "Барселоны", мечтая уже длительное время при этом перебраться однажды в стан "сине-гранатовых". Однако королевский клуб ввиду того, что у конкурентов данная позиция не является проблемной, рассчитывает все же склонить перспективного стража ворот к переезду в Мадрид.

В нынешнем сезоне Аррисабалага пропустил 9 мячей в 7 матчах за "Атлетик".

Напомним, сегодня "Реал" сыграет против "Тоттенхэма". | soccernews.ru

комментарии
Гость

Вратарь пропустил 9 мячей в 7 матчах и его называют перспективным...п..дец, товарищи)) в сРеал его!!

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