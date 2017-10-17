Трансферная цель "Реала" мечтает выступать за "Барселону"

У мадридского "Реала" могут возникнуть проблемы с возможным подписанием голкипера "Атлетика" Кепы Аррисабалаги.

Так, по информации испанской прессы, 23-летний вратарь баскского клуба является поклонником каталонской "Барселоны", мечтая уже длительное время при этом перебраться однажды в стан "сине-гранатовых". Однако королевский клуб ввиду того, что у конкурентов данная позиция не является проблемной, рассчитывает все же склонить перспективного стража ворот к переезду в Мадрид.

В нынешнем сезоне Аррисабалага пропустил 9 мячей в 7 матчах за "Атлетик".

Напомним, сегодня "Реал" сыграет против "Тоттенхэма". | soccernews.ru